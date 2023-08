In der Nacht auf Freitag, 04.08.2023 kreiste gegen 23 Uhr ein Hubschrauber über Schrozberg. Hintergrund war eine Vermisstensuche des Polizeipräsidiums Aalen . Sie suchte eine 83-jährige Frau. Die Suche sollte eigentlich am Freitag fortgesetzt werden, doch so weit kam es nicht: Die Seniorin ist wieder da. Sie war wohl die ganze Zeit auf dem Gelände des Seniorenheims, das sie bewohnt.

Ebenfalls in der Nacht auf Freitag kam bei einer weiteren Vermisstensuche nur 50 Kilometer Luftlinie weiter ebenfalls ein Hubschrauber zum Einsatz. Im Rems-Murr-Kreis kreiste der Helikopter gegen Mitternacht über Murrhardt-Mettelbach. Dort wird ein 65-jähriger Mann vermisst. Hier verlief die Suche bislang ergebnislos.

Es sei übrigens nicht unüblich, dass es mehrere Hubschraubereinsätze in einer Nacht gebe, so Ilg. Denn der Hubschrauber komme bei einer Vielzahl von Einsätzen als Unterstützung der Polizeikräfte am Boden zum Zuge. Kreist ein Hubschrauber über dem eigenen Wohngebiet, sorgt das aber natürlich für Gesprächsstoff in der Nachbarschaft. Nicht immer geht es jedoch um so spektakuläre Einsätze wie kürzlich im Kreis Göppingen, wo ein Autodieb beinahe einen Polizisten überfahren hatte. Bei der Fahndung nach dem Flüchtenden kam ebenfalls ein Hubschrauber zum Einsatz, es fiel sogar ein Schuss. Und manchmal ist der Hubschrauber auch Lebensretter, wie Ende Juli bei Mössingen: Da hatte die Besatzung eines Hubschraubers eine vermisste Seniorin schlafend auf einer Wiese entdeckt.