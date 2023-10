Wie der Partnerin oder dem Partner klarmachen, dass man den Rest des Lebens mit ihm oder ihr verbringen möchte? Die Suche nach dem perfekten Heiratsantrag kann ganz schön knifflig sein. Eine wunderschöne Idee hatte jüngst ein frisch gewordener Papa im Crailsheimer Krankenhaus – definitiv zum Nachmachen empfohlen.

Baby überbringt direkt nach der Geburt Heiratsantrag

Am Samstag, 7. Oktober, erblickte das 522. Baby in diesem Jahr in der Frauenklinik des Crailsheimer Klinikums das Licht der Welt. Es überbrachte direkt den Heiratsantrag vom frisch gebackenen Vater an die frisch gebackene Mutter – wenn das nicht eine romantische, außergewöhnliche und höchst erfreuliche Story ist! – Das schreibt das Klinikum in einer Pressemitteilung.

Der werdende Vater hatte die Idee, seine Partnerin mit einem Heiratsantrag der besonderen Art zu überraschen. Er ließ kurz vor der Geburt seiner kleinen Tochter einen kleinen Body mit der Aufschrift „Wir lieben dich mehr als alles andere auf der Welt. Willst du meinen Papa heiraten?“ anfertigen.

Name für die Kleine: Felicitas

Gleich nach der Geburt überraschte er seine „Zukünftige“, indem er seiner neugeborenen Tochter den Body anzog und das Baby so den Antrag „überbringen“ konnte. Eine doppelte Freude also – ein quicklebendiges, gesundes Mädchen und eine freudestrahlende zukünftige Ehefrau und Mama; da ist die Namensgebung für die Tochter „Felicitas“ (aus dem Lateinischen: Glück, Glückseligkeit) nahezu unumgänglich und sehr passend.

Chefarzt: Immer mehr Geburten in Crailsheim

„Der sehr erfreuliche Trend der steigenden Geburtenanzahl in der Geburtshilfe der Frauenklinik in Crailsheim ist mit dieser 522. Geburt bereits Anfang Oktober klar erkennbar“, heißt es aus dem Krankenhaus mit. „Wir haben allen Grund zur Freude, denn die anhaltend positive Entwicklung der Geburtenquote in unserer babyfreundlichen Frauenklinik zeigt uns, dass die Eltern bei uns zufrieden sind, sich wohl und gut betreut fühlen“, konstatiert der Chefarzt der Frauenklinik Dr. Ronald Goerner. „Wir sind stolz, damit einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Region leisten zu können.“