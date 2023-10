Was passiert, wenn eine Maultasche „verheiratet“ wird? Welche Herausforderungen gibt es bei der Produktion von veganen Maultaschen? Und was kommt dabei heraus, wenn man schwäbische und asiatische Küche miteinander vereint? Unter anderem diese Fragen werden in einem knapp 14-minütigen Galileo-Video beantwortet.

„Herzlich willkommen im Maultaschenparadies“ – so begrüßt Anja Fischer, Leiterin der Produktentwicklung bei Bürger in Crailsheim, die Zuschauerinnen und Zuschauer des Pro7-Wissensmagazins Galileo. Dieses blickt in einem Beitrag „hinter die Kulissen der Maultaschen-Produktion und vergleicht filigrane Handarbeit beim Metzger von nebenan, mit der Herstellung in der größten Maultaschenfabrik der Welt“, heißt es in der Beschreibung zum Video.

Ein Geheimnis wird nicht verraten