Da ging es ordentlich zur Sache: Am Donnerstag (27. April) ist der Streit zwischen einem 71-Jährigen und einem 27-Jährigen wegen der Parksituation vor einer Apotheke in der Nürnberger Straße in Ansbach eskaliert.

Im Verlauf des Streits soll der 71-Jährige mit seinem Mitsubishi Space Star absichtlich über den Fuß seines Kontrahenten gefahren sein, erklärte dieser gegenüber der Polizei. Der 27-Jährige erlitt dadurch Schmerzen, die Hinzuziehung des Rettungsdienstes war jedoch nicht erforderlich.

Die Polizei sucht Zeugen

Gegen den 71-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Ansbach unter Telefon 09 81 / 9 09 41 21 zu melden.