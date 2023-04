Angehörige einer 73-Jährigen haben die Seniorin am Sonntagabend als vermisst gemeldet. Sie gaben an, seit Sonntagmorgen nichts mehr von der Frau gehört zu haben. Die Beamten suchten daraufhin in einem Dinkelsbühler Fortbildungsinstitut, in dem die Frau beschäftigt ist, nach ihr – und wurden in einem Sanitärraum fündig.

Türe versperrt, Handy liegt im Nebenraum

Die Tür hatte sich versperrt, das Handy der Seniorin lag im Raum nebenan, weswegen sie auf ihre Lage nicht aufmerksam machen konnte. Geöffnet wurde die Tür letztlich von der Feuerwehr. Die Frau blieb unverletzt.