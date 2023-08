Ellwangens Gastro-Szene ist um ein neues Angebot reicher. Am Marktplatz hat vor wenigen Tagen das Restaurant „Kyo Sushi & Grill“ seine Tore geöffnet. Das Lokal bietet in der Alten Polizei, das bis Herbst 2022 noch das „Suriu“ beheimatet hatte, japanische und vietnamesische Spezialitäten an...