Viele werden sich schon gefragt haben, was sich da gerade tut in der früheren Bonita-Filiale in der Crailsheimer Wilhelmstraße. Jetzt ist es raus: Labinot Cena baut dort gerade um und will schon am Montag eine Bäckerei, ein Café und Grillhaus eröffnen.

„Aroma“ heißt die neue Gaststätte u...