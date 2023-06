So hatten sich die beiden den Nachmittag wohl nicht vorgestellt: Eine 16-Jährige und ein 22-Jähriger beobachteten am Sonntag (18.06.2023), wie ein Mann in aller Öffentlichkeit sein Geschlechtsteil entblößte und onanierte. Die junge Frau und ihr Begleiter sahen, wie der 68-Jährige an einem Feldweg in Hüttlingen (Ostalbkreis) mit seinem Fahrrad angefahren kam. Offenbar suchte sich der Mann noch eine ansprechende Kulisse, bevor er seine Hose herunterzog und dann ein Foto von seinem Geschlechtsteil machte – mit Blumen im Hintergrund. „Zudem erkannten die beiden wohl auch eindeutige Manipulationsbewegungen des Mannes, der hierbei in Richtung der beiden schaute“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Exhibitionist wird angezeigt

Die Polizei kam dem Mann, den die Zeugen beschrieben hatten, auf die Schliche: Die Beamten des Aalener Polizeireviers kontrollierten den 68-Jährigen in Onatsfeld, einem Teilort im Aalener Stadtbezirk Wasseralfingen; er wird jetzt angezeigt. Personen, die von dem 68-Jährigen ebenfalls belästigt wurden, sollen sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 melden.