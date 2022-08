Das „Visioplex“ Freizeit- und Dienstleistungszentrum mit großem Kino, Bowling, Gastronomie und ergänzenden Angeboten in Dinkelsbühl geht an den Start. Nach über fünf Jahren Entwicklungszeit und vielen Herausforderungen wird in der Wörnitzmetropole damit aus einer Vision Wirklichkeit: Insge...