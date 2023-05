Petra Weber und Maximilan Werner wollen den Langenburger Bürgermeister Wolfgang Class beerben. Weitere Kandidaten gibt es nicht. Am Sonntag ist Wahl, das Ergebnis wird voraussichtlich gegen 19 Uhr bekannt gegeben – und hier veröffentlicht.

Petra Weber (56), geboren in Crailsheim, aufgewachsen in Sattelweiler, ist Diplom-Verwaltungswirtin (FH). Zusätzlich schloss sie ein Studium als Kulturmanagerin M.A. ab. Seit 1989 übt sie Verwaltungstätigkeiten mit Personal- und Budgetverantwortung aus. Fünf Jahre lang war Weber Verwaltungsleiterin der Kunsthalle Mannheim, ehe sie 2015 zur Bürgermeisterin von Blaufelden gewählt wurde. Im Februar 2023 verlor sie die Wahl gegen Michael Dieterich. Sie lebt mit ihrem Mann Fritz Ziegler im 2018 gebauten Haus in Billingsbach. In Langenburg will sie „ordentlich was reißen“. Lesen Sie hier unser Porträt der Kandidatin

Maximilian Alexander Werner (28) ist in Frankfurt am Main geboren und aufgewachsen. Im Alter von zwölf Jahren zog er mit seiner Familie nach Nürnberg, wo er seither lebt. Er machte eine Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung. Anschließend war er ein Jahr lang in Australien. An der Hochschule Ansbach studierte er zunächst zwei Semester Wirtschaftsinformatik und dann seit Oktober 2020 Betriebswirtschaft. Im Rahmen des Studiums arbeitet Werner seit März 2023 bei der Firma Geis in Nürnberg im Bereich Internationale Beschaffungslogistik/Importabteilung. Werner lebt in einer festen Beziehung. Lesen Sie hier unser Porträt des Kandidaten