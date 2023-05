Schon erstaunlich, mit wie viel Bedeutung sich eine Wasserflasche aufladen lässt. Das ist eine Erkenntnis aus dem HT-Wahlforum in der Stadthalle. Dann haben rund 300 Interessierte erfahren, was Petra Weber für Langenburg erreichen will, wenn sie am Sonntag zur Bürgermeisterin gewählt wird. Und n...