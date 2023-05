Amtsinhaberin Anja Schmidt-Wagemann bekommt es bei der Bürgermeisterwahl in Fichtenau mit Mathias Scheuer zu tun. Gewählt wird am Sonntag, das Ergebnis wird voraussichtlich gegen 19 Uhr bekannt gegeben – und hier veröffentlicht.

Auf der einen Seite ist da: Anja Schmidt-Wagemann, 45, Diplom-Verwaltungswirtin (FH), geboren in Bopfingen, aufgewachsen in der Gemeinde Kirchheim am Ries, seit 20 Jahren wohnhaft in Fichtenau, verheiratet, drei Kinder, Bürgermeisterin seit 2015. Ihre Überzeugung: „Die Gemeinde Fichtenau ist schön, hat viel zu bieten“, findet sie. „Das weiterzuentwickeln, liegt mir sehr am Herzen.“ Lesen Sie hier unser Porträt der Kandidatin