Ganz am Anfang gleich zum Ende: Die Schlussworte der zwei Bewerber um das Bürgermeisteramt in Fichtenau sind bewegend. Amtsinhaberin Anja Schmidt-Wagemann dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für die „tollen letzten acht Jahre“, dankt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung ...