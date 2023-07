Eine Ballenpresse hat am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen, das erklärt die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Dem Landwirt gelang es noch, die Maschine abzuhängen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Straße Am Buchberg in Blaufelden.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 20 000 Euro. Die Feuerwehren aus Blaufelden, Billingsbach, Wiesenbach und Gerabronn waren mit neun Fahrzeugen und etwa 80 Einsatzkräften vor Ort.