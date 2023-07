Eine Autofahrerin fährt in Schlangenlinien und rammt mehrere Fahrzeuge in der Nelkenstraße in Ansbach-Lehrberg – diese Meldung ist am Freitag gegen 18.10 Uhr bei der Polizei in Ansbach eingegangen. Nur kurze Zeit später hatten die Beamten Erfolg bei der Suche nach der Geflüchteten: Sie fanden in Lehrberg in einem Wohngebiet einen Pkw mit passenden Unfallschäden.

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die 70-jährige Autofahrerin, der der Wagen gehört, zum Unfallzeitpunkt mit mehr als zwei Promille erheblich alkoholisiert war. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 09 81 / 9 09 41 21 zu melden.