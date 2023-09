Eine 27-jährige VW-Polo-Fahrerin ist am Sonntag gegen 3.40 auf der A7 auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Ulm gefahren, als auf Höhe Arlesberg bei Aalen ihr Auto plötzlich in Brand geriet. Dieser konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr aus Westhausen, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten und der Bergung des Fahrzeugs war der rechte Fahrstreifen der Autobahn bis etwa 6 Uhr gesperrt.

Die Polizei vermutet, dass der Motorraum des Autos sich aufgrund eines technischen Defektes entzündete. Die 27-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.