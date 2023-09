Eine positive Nachricht in Zeiten des akuten Ärztemangels auf dem Land: Die Hausarztpraxis von Dr. Christoph Simsch hebt ihren Aufnahmestopp auf und nimmt neue Patientinnen und Patienten auf. Dazu gibt es in der kommenden Woche drei Aufnahme-Tage, an denen sich Neupatienten persönlich in der Praxi...