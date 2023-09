Eine lange Schlange bildete sich bereits am frühen Montagmorgen vor der Hausarztpraxis von Dr. Christoph Simsch. Grund: Da Internistin Anne-Christin Klein das Ärzteteam in Satteldorf ab 1. Oktober verstärkt, werden noch bis Mittwoch neue Patienten aufgenommen.

Viele suchen einen Hausarzt

„Ich bin auf der Suche nach einem neuen Hausarzt und habe viel Gutes über Dr. Simsch gehört“, berichtet eine Frau aus Stimpfach, die bereits eine halbe Stunde ansteht. Ihr sei wichtig, dass ihr neuer Hausarzt sie auch wirklich kennt und sich als Ansprechpartner Zeit für sie nimmt. Die Frau vor ihr in der Schlange sagt: „Ich bin schon lange Patientin hier, jetzt will mein Mann auch in die Praxis. Ich halte die Aufnahmetage für eine super Idee.“