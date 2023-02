Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Autobahn 6 kurz nach der Anschlussstelle Kirchberg/Jagst in Fahrtrichtung Nürnberg gekommen. Dabei wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer. Es handelt sich um Militärangehörige der US Army. Die Verletzten wurden notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Unfall auf A6 bei Kirchberg: US Army beteiligt

Wie die Polizei weiter mitteilt, waren am Unfall vier von fünf Transportfahrzeuge der US Army beteiligt, die im Konvoi unterwegs waren – wobei ein Lkw kurzzeitig Feuer gefangen hatte. Dieses konnte schnell von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden.

Die Fahrzeuge hatten auch Gefahrgut transportiert. Dazu zählen mehrere Tonnen Sprengmittel und Raketen, wie die Polizei im Laufe des Abends bestätigte.

Polizei: „Keine akute Gefährdungslage“

Nach derzeitiger Einschätzung der Fachleute wurde das Gefahrgut bei der Kollision jedoch nicht beschädigt. Da es auch nicht mit entsprechenden Zündern ausgestattet sei, sei derzeit von keiner akuten Gefährdungslage für das Umfeld auszugehen. Das Transportgut soll nach derzeitigen Planungen auf Ersatzfahrzeuge umgeladen werden. Die Autobahn muss hierzu auf nicht absehbare Zeit gesperrt bleiben.

Langer Stau im Kreis Schwäbisch Hall nach Vollsperrung der A6 wegen eines Unfalls bei Kirchberg/Jagst.

Vollsperrung verursacht Stau im Kreis Schwäbisch Hall

Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Die Autobahn ist derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Entsprechende Umleitungen sind eingerichtet. Nach Informationen wurde um die Unfallstelle ein Areal mit einem Radius von einem Kilometer gesperrt, Autofahrer sollen den Bereich weiträumig umfahren. Letzte freie Ausfahrt ist Schwäbisch Hall, in der Gegenrichtung die Ausfahrt Satteldorf. In beiden Fahrtrichtungen gibt es am Abend kilometerlange Staus. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Im Einsatz an der Autobahn waren unter anderem die Feuerwehren aus Schwäbisch Hall, Ilshofen und Vellberg sowie die Kampfmittelbeseitigung und Feldjäger. Die Polizei hat sich im Forum der Karlsberghalle in Crailsheim eine Kräftesammelstelle eingerichtet. Auf dem Volksfestplatz gleich nebenan parken Dutzende Polizeifahrzeuge.

