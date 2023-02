Ein 38-jähriger VW-Fahrer hatte mit seinem Wagen wegen stockenden Verkehrs von der rechten auf die linke Fahrspur der Autobahn 6 zwischen Kirchberg und Crailsheim wechseln wollen, teilt die Polizei mit. Dabei streifte das Auto zunächst einen Lkw und kollidierte anschließend mit dem Audi eines 44-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kippte der VW um, der Audi krachte in die Leitplanke. Der VW rutschte in den Lkw eines 47-Jährigen: Sowohl der 38-jährige Fahrer als auch sein 52-jähriger Beifahrer wurden eingeklemmt. Der Beifahrer starb, der Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen aus dem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 215 000 Euro. Die Fahrbahn war vorübergehend voll gesperrt.