In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 17 Uhr und sieben Uhr, brachen Einbrecher durch ein Fenster in eine Firma in der Albrechtstraße ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen stießen sie auf einen Tresor, den sie aufbrachen und plünderten.

Ermittlungen laufen noch

Zur Höhe des Sachschadens und dem Wert des Diebesgutes liegen noch keine Erkenntnisse vor. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.