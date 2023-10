Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Mittwoch in eine Firma in der Harthofstraße im Stadtteil Weilstetten eingebrochen. Zwischen 19 Uhr und sechs Uhr verschafften sich die Einbrecher mit brachialer Gewalt Zutritt zum Gebäude.

Täter gingen von Raum zu Raum

Auf ihrer Suche nach Stehlenswertem stemmten die Täter weitere Türen auf, wobei sie auch auf zwei Tresore stießen, die sie aufbrachen und ausplünderten.

Schaden noch unbekannt

Zur Höhe des Sachschadens und dem Wert des Diebesgutes liegen noch keine Erkenntnisse vor. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.