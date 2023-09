Wenn die Freibadsaison endet, öffnen meist gleichzeitig die Hallenbäder. So auch das Eyachbad in Balingen. Einen Tag später folgt das Lochenbad Weilstetten. „In der diesjährigen Hallenbad-Saison kann wieder unbeschwert geschwommen und geplanscht werden – die bisherigen Einschränkungen fallen weg“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtwerke Balingen.

Zuerst wurde durch Corona vieles unmöglich. „Dann machte die Energiekrise einschränkende Maßnahmen nötig. Das betraf auch die städtischen Bäder in Balingen. Das Eyachbad inklusive Sauna war deswegen in der vergangenen Saison nur eingeschränkt für den öffentlichen Betrieb geöffnet, das Außenbecken stillgelegt. Die Lehrschwimmbecken waren geschlossen, weshalb sämtliche Schul- und Vereinsschwimmsportaktivitäten im Eyach- und im Lochenbad stattfanden. Jetzt öffnen beide Bäder wieder vollumfänglich. „Vor der Sommerpause stimmte der Gemeinderat der Rückkehr zum normalen Betrieb zu“, lässt Bürgermeister Ermilio Verrengia wissen. Man sei sehr dankbar, so Verrengia, dass jetzt wieder alle, die Freude am Schwimmen haben, „unsere schönen Bäder nutzen können“.

Die Auswirkungen der Pandemie habe man auch im Schwimmbetrieb voll zu spüren bekommen. „Jetzt freuen wir uns, dass wir wieder richtig durchstarten können“, sagt die Marketingmanagerin der Stadtwerke Balingen, Tamara Sauer, im Pressegespräch dieser Tage. Bereits 2019 begannen im Obergeschoss, in dem sich der Saunabereich befindet, umfangreiche Instandhaltungs- und Umbauarbeiten. „Dann kamen Corona und die Energieeinsparungsmaßnahmen dazwischen, und es konnte nur eingeschränkt geöffnet werden, was jetzt ein Ende hat“, meint Tamara Sauer.

Bistro und neue Umkleiden

Im Zuge der Renovierungsarbeiten entstanden ein Bistro und neue Umkleideräume. Generalüberholt wurde der Sanitärbereich. Im Ruheraum stechen die neuen Bodenfliesen und Wandverkleidung ins Auge. Außerdem wurde eine Lüftungsanlage installiert. Sauer kommentiert die Arbeiten: „Das Obergeschoss wirkt jetzt viel offener und ansprechender.“ Im Saunabereich sei man „überrannt“ worden, so Sauer. Was noch fehlt, ist die notwendige Neugestaltung des Außenbereichs.

Die Sauna im Eyachbad konnte zuletzt nur von Mittwoch bis Freitag geöffnet werden. Mit dem Saisonstart am Mittwoch, 13. September, gelten wieder die gewohnten Besuchszeiten am Wochenende. Montags und dienstags ist wie immer Ruhetag. Saunafans können sich zudem ein neues Angebot vormerken: Künftig wird es einmal im Monat – jeweils an einem Samstag – ein Event mit besonderen Aufgüssen und kulinarischen Schmankerln geben. Die erste Veranstaltung findet am Samstag, 16. September, statt, die Öffnungszeiten verlängern sich an diesem Tag von 20 auf 22 Uhr.

Besserer Service in Gastronomie

Am Kiosk im Hallenbad, den die Stadtwerke Balingen inzwischen in Eigenregie betreiben, wird es weiterhin die gewohnten Angebote geben – dank eines Umbaus künftig ohne Umwege. Durch ein neues Ausgabefenster können die Badegäste die Speisen und Getränke direkt im Bad bestellen und auch in Empfang nehmen. Das Angebot im Vorraum – zuvor die einzige Ausgabestelle – bleibt unverändert. „Vom Bademeister zum Gastronomen zu werden, war eine Herausforderung“, witzelte Bäder-Chef Rainer Schneider. „Das ist einer der wenigen Bereiche vom Schwimmbad, wo die Stadtwerke einen Gewinn erwirtschaften.“

Personell seien die Hallenbäder jetzt gut ausgestattet, betont der Bäder-Chef: „Wir haben keinen Personalmangel.“

Keine Personalprobleme

Ebenfalls gut gestemmt worden, sei der Aspekt des Personals in der Sommersaison der Freibäder, was laut Schneider bei vielen anderen Kommunen nicht der Fall war.

Das Lochenbad in Weilstetten war aufgrund von drei Faktoren, nämlich der Pandemie, personeller Engpässe und der Energiemaßnahmen, die ab Herbst 2022 ergriffen wurden, nur Schulen und Vereinen zugänglich. Ab Dienstag, 12. September, so heißt es von den Stadtwerken weiter, könne im Lochenbad wieder jeder seine Bahnen ziehen. Geöffnet hat es dienstags von 18 bis 21.30 Uhr sowie samstags von 14 bis 18 Uhr.

Inflationsfreies Baden

Tamara Sauer unterstreicht, dass die Eintrittspreise unverändert bleiben. „Wir haben nicht erhöht. Bei uns gab und gibt es keinen Energiezuschlag“, sagt sie. Wegen der Energiesparmaßnahmen sei zudem kein einziger Schwimmkurs und kein Schulschwimmen ausgefallen.

Bis an den Rand mit Wasser gefüllt sind die Becken. Rund 1400 Kubikmeter Wasser passen in das Sport- und Familienbad Balingen. Ein erdgasbetriebenes Blockheizkraftwerk bringt das Wasser im 25 Meter langen Sportschwimmbecken auf eine Temperatur von 28 Grad. Samstags beim Warmbadetag sind es 30 Grad.

Die Freibadsaison übrigens verlief für den Leiter der Bäderbetriebe, Rainer Schneider, durchschnittlich. „Wir hatten keinen schlechten Sommer.“ Zufriedenstellend sei die Besucherzahl ausgefallen. Genaue Zahlen hatte Schneider noch nicht parat. Jetzt liegt der Fokus auf der blutjungen Hallenbadesaison.