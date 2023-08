Der Lionsclub Balingen spendet 1500 Euro an das Kooperationsprojekt der Jugendmusikschule Zollernalb mit verschiedenen Grundschulen im Zollernalbkreis.

Bei der „SingPause“ kommen speziell ausgebildete Fachkräfte der Musikschule am Vormittag in den Unterricht und unterbrechen diesen zweimal pro Woche für 20 Minuten. In dieser Zeit lernen die Kinder mit Übungen und mithilfe der Solmisation ihre Stimme kennen. Sie lernen zu intonieren und schulen mit Übungen ihre Atmung.

Idee stammt aus Düsseldorf

Die Idee stammt aus Düsseldorf, wo die Singpause seit mehr als 17 Jahren ein fester Bestandteil in vielen Grundschulen von der 1. bis zur 4. Klasse ist. Mittlerweile gibt es das Projekt in vielen Bundesländern und seit 2022 auch im Zollernalbkreis. Die städtische Musikschule Burladingen ist ebenso aktiv, wie die Jugendmusikschule Zollernalb.

Einer der wichtigsten Parameter für die „SingPause“ ist, dass diese für alle Schülerinnen und Schüler einer Schulklasse kostenfrei angeboten wird. Neben der ausgebildeten Fachkraft ist die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer immer mit dabei und kann so Aspekte der Singpause zusätzlich in den Unterrichtsalltag einbauen.

Singpause ist für alle Kinder kostenlos

„Da das Projekt für alle Kinder kostenlos angeboten werden muss, ist die Musikschule, die die Fachlehrer in die Grundschule schickt, auf Spenden angewiesen. Ich freue mich sehr, dass durch die großzügige Unterstützung des Lionsclubs Balingen im kommenden Schuljahr bestehende und neue Klassen der Singpause mitfinanziert werden können,“ sagt die Schulleiterin der JMS-Zollernalb, Stephanie Wunder.

Nach dem ersten Schuljahr als Pilotprojekt in Geislingen, Meßstetten und Schwenningen erweitert sich der Kreis der teilnehmenden Schulen um Dotternhausen und Schömberg. In Balingen und Albstadt ist das Projekt ebenfalls im Aufbau.

„Die SingPause hat uns von Anfang an überzeugt und wir finden die Arbeit, die Stephanie Wunder und das Team der Jugendmusikschule Zollernalb leisten hervorragend. Wir wünschen uns, dass das Pflänzchen der SingPause wächst und gedeiht und viele unserem Beispiel folgen und ebenfalls für dieses Projekt spenden“, sagt Past-Präsident Martin Braun bei der Spendenübergabe.