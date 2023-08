Auch wenn man es meinen könnte – die Gießkanne in der Hand dient nicht dazu, die schwer in den Wolken hängenden Regentropfen aufzufangen. Stattdessen soll sie ein „Handicap“ darstellen. Das war nötig, da beim diesjährigen Laienturnier des Tennisclubs Schörzingen auch aktive Mitglieder des Vereins mitspielen durften.

Faire Verhältnisse zwischen Laien und Aktiven

13 Paare und damit insgesamt 26 Spieler traten an, um den Wanderpokal für sich zu beanspruchen. Für faire Bedingungen sorgte ein Glücksrad – oder vielmehr ein „Pechrad“. Denn jedes aktive Mitglied musste vor dem Spiel daran drehen und erhielt daraufhin ein Handicap zugewiesen. Drei verschiedene Sorten der Erschwernis standen zur Auswahl. Zum einen gab es eine Gießkanne, die mit Wasser gefüllt war und zusätzlich zum Schläger gehalten werden musste. Zum anderen gab es eine Augenklappe und zuletzt einen Kinderschläger anstelle der gewohnten Variante für Erwachsene. Neben fairen Verhältnissen sorgte diese Regel für den ein oder anderen Lacher sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Spielerinnen und Spieler.

Über 700 Besucher auf dem Tennisplatz

Trotz des eher unberechenbaren Wetters kamen über das komplette Wochenende über 700 Besucher zusammen. „Die Vorstandschaft war überglücklich, denn so viele Gäste bei diesem Wetter, das war überragend“, kommentiert Turnierleiter und Pressewart Volker Senn. Etwas Glück war auch dabei, denn pünktlich zum Turnier verzogen sich die Wolken, sodass die Konzentration voll und ganz für das Tennisspiel zur Verfügung stand.

Am Samstag gab es das Laienturnier und am Sonntag dann das Maultaschenfest. Das Essen wurde traditionell von der Löwenstube in Schörzingen geliefert. Zum zweiten Mal gab es neben der herkömmlichen Variante auch vegetarische Maultaschen. Zum Abschluss gab es den geselligen Festausklang, der Gelegenheit bot, sich auszutauschen und gemütlich zusammenzusitzen.

Weiteres aus dem Zollernalbkreis:

Ferien auf dem Bauernhof Albzwerge in Ebingen: Kinder dürfen Ziegen füttern, Bäume pflanze, Feuerholz sammeln und Gold schürfen. Lesen Sie hier mehr dazu: