Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 69-jährige Radlerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der Straße Steingrüble in Balingen erlitten. Die Frau war kurz nach 13.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße in Richtung Bruckrain unterwegs. Kurz vor der dortigen Einmündung erkannte sie zu spät, dass eine vorausfahrende 54-Jährige ihr Fahrrad abbremste. Trotz einer eingeleiteten Bremsung kam es zum Zusammenstoß und die 69-Jährige stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.