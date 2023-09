Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am frühen Samstagmorgen auf dem Parkplatz der Diskothek in der Straße Auf Bollen gekommen. Zwei 18-Jährige waren gegen 03.45 Uhr auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug, um nach Hause zu fahren, als sie von hinten von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen wurden.

Plötzlich mit Pfefferspray attackiert

Als sie sich umdrehten wurden sie unvermittelt mit Pfefferspray besprüht, sodass sie zu Boden gingen. Am Boden liegend wurden sie von den Angreifern weiter mit Tritten traktiert. In der Folge flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung eines dortigen Möbelhauses.

Jugendliche leicht verletzt

Die beiden 18-Jährigen wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen zu den Tätern und den Hintergründen der Tat aufgenommen.