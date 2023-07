Die schlechte Nachricht: Die Buchhandlung Osiander muss raus aus der Friedrichstraße 21 in Balingen. Nach zehn Jahren endet am 31. Oktober der Mietvertrag. Hauseigentümer Egon Schanz, dem das frühere Modegeschäft Ruof mitsamt Wohnungen im rückwärtigen Gebäudeteil gehört, hat den Vertrag nicht verlängert, wie Osiander-Filialleiter Christian Ludewig auf Nachfrage bestätigt.

Direkt am Marktplatz

Die gute Nachricht: Osiander bleibt in Balingen, sogar in der Friedrichstraße. Der neue Standort liegt sogar noch zentraler, direkt am Marktplatz neben dem Time-Out, und wird im früheren Commerzbank-Gebäude ins Erdgeschoss ziehen: „Wir sind happy, neue Flächen gefunden zu haben“, sagt Ludewig. Von der Friedrichstraße 21 in die Friedrichstraße 35 ist es nicht weit, und dennoch wird Osiander mit dem Umzug einiges ändern: „Wir könnten am alten Standort die Regale ab- und am neuen Standort anschrauben“, beschreibt Filialleiter Ludewig eine Möglichkeit, die freilich in den Überlegungen keine Rolle spielt. Nach zehn Jahren habe sich in der Branche so viel getan, dass am neuen Standort auch neues Mobiliar einzieht. Freilich wird es Lese-Ecken geben, auch die Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken, aber von der Art der Einrichtung werde sich auch Ludewig überraschen lassen müssen.

Beschäftigte bleiben an Bord

Eine Änderung steht fest. Anders als bislang verteilt sich das Sortiment nicht auf zwei Etagen, Osiander bezieht nur das Erdgeschoss. Das müsse kein Nachteil sein, denn die Buchhandlung registriere seit Jahren nachlassende Frequenz in der oberen Etage: „Es wird ein ganz neuer Laden, darauf freuen wir uns“, sagt Ludewig. Mit „wir“ ist das gesamte Team gemeint: „Alle Beschäftigten bleiben an Bord.“

Zehn Jahre Osiander in Balingen, da ist es auch an der Zeit, an einen früheren Buchhändler-Konflikt zu erinnern. Ehe Osiander in Balingen im Jahr 2013 die Filiale eröffnete (die 30. damals), wandte sich der in Balingen etablierte Buchhändler Jürgen Rieger an die Öffentlichkeit. Er kritisierte in einem Leserbrief das familiengeführte Unternehmen Osiander und warf ihm vor, einen Verdrängungswettbewerb entfachen zu wollen. Auf diese Einlassung folgte, ebenfalls in Form eines Leserbriefs, die Replik aus dem Hause Osiander, das in Tübingen seinen Sitz hat. Darin wird ein Bezug hergestellt zu einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Diese besagt in etwa, dass die Balinger Buchhandlungen bis dahin nur einen Teil des erwartbaren Umsatzes abgeschöpft haben. Dem Einzelhandel in Balingen ginge Umsatz verloren, „weil die Balinger Einwohner und Kunden ihre Bücher zum größeren Teil außerhalb von Balingen kaufen“. Dieser Buchhändler-Zwist brachte es auch ins Fachmagazin der Buchbranche, ins Börsenblatt.

Buchhändler kooperieren

Und heute? „Wir verstehen uns gut“, sagt Osiander-Filialleiter Christian Ludewig. Das zeigten auch gemeinsame Veranstaltungen auf der Gartenschau: „Wir sollten eher zusammenhalten in diesen Zeiten.“

Jürgen Rieger spricht von einem kollegialen Miteinander. „Wir haben unterschiedliche Konzepte“, sagt er. Osiander lebe von Laufkundschaft, auch wegen des exponierten Standortes in der Friedrichstraße. Seine Buchhandlung Rieger erfreue sich einer großen Stammkundschaft, „die weiter wächst. Daran ändert auch der Umzug nichts.“ Dennoch fühlt sich Jürgen Rieger bestätigt. Von damals drei inhabergeführten, unabhängigen Buchhandlungen und der großen Weltbild-Filiale sei nur seine Buchhandlung übrig geblieben. Seine.

Die Anfrage an Egon Schanz, was aus dem Gebäude in der Friedrichstraße 21 nach dem Auszug von Osiander wird, blieb unbeantwortet.