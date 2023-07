Jade Scott tritt selbstbewusst, gepaart mit Nervosität auf die Bühne. Die Sängerin fängt an zu singen, wird allerdings nach kurzer Zeit von Simon Cowell unterbrochen. Cowell ist Juror der Fernsehsendung „Britain’s Got Talent“. In Deutschland ist sie besser bekannt als „Das Supertalent“. Nach Jade Scott tritt ein 26-Jähriger mit demselben Nachnamen auf die Bühne: Es ist ihr Bruder Calum. Sichtlich aufgewühlt soll es nun um sein Talent gehen. Zurückhaltend schüchtern steht er auf der großen Fernsehbühne und singt eine balladige Coverversion des eigentlichen Dance-Pop-Songs „Dancing on my own“. Mit jedem Ton wird Calum Scott gelöster, erhält Zuspruch des Publikums. Er singt sich nicht nur in die Herzen des Publikums auch von den Juroren erhält er stehende Ovation und sogar einen goldenen Buzzer. Damit ist der Brite im Finale der Sendung.

Schwester Jade Erfolg zu verdanken

Das ist jetzt acht Jahre her. Mittlerweile ist Calum Scott weltbekannt. Am Freitag trat er jedoch das erste Mal in Balingen beim Mey-Generalbau-Marktplatz-Open-Air auf. Das haben das Publikum und allen voran Scott selbst seiner Schwester zu verdanken. Denn die war es, die sein Talent entdeckt hat und ihn nicht nur bei „Britain’s Got Talent“ angemeldet hatte. Das Publikum dankte es ihr schon früh mit jeder Menge Applaus.

„We’re gonna make you dance, we’re gonna make you cry and we’re gonna make you cry. Basically we’re gonna make you cry“ [“Wir werden euch zum Tanzen und zum Weinen bringen“], versprach er dem Publikum und er sollte Recht behalten. Denn der mittlerweile 34-Jährige ist bekannt für seine gefühlvollen Balladen, für die er sich in die „Cry Corner“ auf der Bühne begibt, wie er sie nennt.

In Balingen mischte er seine Setliste mit einigen seiner Dance-Pop-Songs, die stark an das Original von „Dancing on my own“, der schwedischen Sängerin Robyn erinnern. Da wird es laut fürs Publikum: Die Bass-Trommel des Schlagzeugs hat es in sich und lässt den ganzen Körper vibrieren. Das zeigte sich auch deutlich bei einem weiteren Cover-Song, einer Hommage an Scotts Anfänge. Er sang früher in einer „Maroon5“-Coverband, den „Maroon4“, weil sie nur zu viert waren. „This Love“ brachte die rund 2400 Besucherinnen und Besucher zum Tanzen. Platz hätte es für 5000 Besucher gehabt, doch Marc Oßwald, Geschäftsführer des Veranstalters Vaddi Concerts, zeigt sich trotzdem zufrieden. Es sei eines der besser verkauften Konzerte des Briten in Deutschland.

Calum Scott glänzt in Balingen mit Balladen

Während die Dance-Pop-Songs für gute Laune sorgen, glänzt Calum Scott vor allem mit seinen Balladen, in denen er seine einzigartige Stimme zeigen kann. Darunter zwei seiner wichtigsten Lieder, wie er selbst sagt: „Bridges“ und „Boys in the street“. In diesen Liedern verarbeitet er seine Vergangenheit und setzt damit heute ein Zeichen für Toleranz. Denn Calum Scott ist homosexuell. Eine Tatsache, die ihn in jungen Jahren verunsicherte und traurig machte. So singt er in „Bridges“ ganz offen über Suizidgedanken, die ihn damals belasteten. „Ich bin über Brücken gegangen und hatte nur eins im Kopf: Will ich leben oder will ich sterben?“, heißt es im Text. „Suicide is a dark topic to talk about and we don’t talk enough about it“, sagt Scott. Deutsche Übersetzung: „Suizid ist ein düsteres Thema über das wir nicht genug sprechen.“ Ihm halfen seine Mutter und eine Therapie, mit diesen Gedanken umgehen zu können.

Ein Zeichen für Toleranz

Bei „Boys in the street“ geht es vom Monolog zu einer Vater-Sohn-Beziehung, bei der der Vater die Homosexualität des Sohnes zunächst nicht akzeptieren kann. Sichtlich gerührt, wischt sich Calum Scott einige Tränen weg. Auch er hat sich nicht akzeptiert gefühlt, doch heute sei er stolz darauf, schwul zu sein und erhält dafür großen Applaus. Er dankt es dem Publikum mit einem kleinen Ausschnitt seines noch nicht veröffentlichten Lieds.

Da darf eine Zugabe nicht fehlen und die erhielt Balingen in Form von „Dancing on my own“, das Lied, das Scott zu Ruhm verhalf. Damit zeigte der deutlich, dass er zurecht auf dieser Bühne in Balingen steht, aber eigentlich auf noch deutlich größere gehört.

Info Neben Calum Scott und Malik Harris traten beim Marktplatz-Open-Air DJ Picco, Neptunica, Pola, Scooter und Silbermond auf. Am Sonntagabend treten Silbermond auf.