Einen buchstäblich spritzigen Start in die Sommerferien verspricht das Balinger Freibadfest. Am Donnerstag, 27. Juli, heißt es ab 12 Uhr: Sommer, hoffentlich jede Menge Sonne, Spiel und Spaß. Gemeinsam mit Sponsoren und Partnern hat das Kinder- und Jugendbüro Balingen wieder ein unterhaltsames Rahmenprogramm zusammengestellt. Frei nach dem Motto: Keine Langeweile in den Ferien.

Zumindest am ersten Ferientag ist dies schon mal garantiert. Bevor die Frage beantwortet wird, worauf sich die Besucherinnen und Besucher dabei freuen dürfen, lässt Jochen Brendle vom Balinger Kinder- und Jugendbüro allerdings erst einmal wissen, worüber er sich freut. „Es ist toll, dass wir das Fest wieder ohne Corona-Sorgen veranstalten können“, sagt Brendle. Denn in der Pandemiezeit musste die Veranstaltung zweimal ausfallen.

Dank an Sponsoren und Partner

Stolz, dass sie nun schon zum zehnten Mal über die Bühne gehen kann, ist auch Detlef Springer von der Event-Agentur Magic Empire, die bei der Ausrichtung mit dem Kinder- und Jugendbüro zusammenarbeitet. „Ohne die Unterstützung unserer Sponsoren und Kooperationspartner wäre ein solches Fest nicht möglich“, betont er. Neben der Volksbank Hohenzollern-Balingen sind Clever fit, die TSG Balingen, die Stadtwerke Balingen, die AOK Baden-Württemberg sowie Diver Pool 33 mit im Boot. Der besondere Dank der Organisatoren gilt außerdem dem Leiter der Bäderverwaltung der Stadtwerke Balingen, Rainer Schneider.

Was ist am 27. Juli im Freibad geboten? Wer schon immer mal wissen wollte, wie es sich anfühlt, als Meerjungfrau durchs kühle Nass zu gleiten, kann an den Meerjungfrauen-Workshops von Johanna Hugendubel teilnehmen. Diese dauern jeweils 30 Minuten. Passende Flossen können ausgeliehen werden. Als Gast-Meerjungfrau wird Andrea Wolfert (Mermaid Mohini) anwesend sein und als weiteren sportlichen Programmpunkt bieten Jessica Kessler und Hannah Mestrovic von Clever fit Zumba und Aqua-Zumba an.

„10. Arschbomben-Meisterschaft“

Auch außerhalb des Beckens ist viel los. Unter anderem veranstaltet die TSG Balingen ein Soccer-Turnier. Es wird eine Clown- und Zaubershow sowie eine Hüpfburg geben und bei verschiedenen Aktionen winken tolle Preise. Zu gewinnen gibt es unter anderem insgesamt drei Sicherheitstrainings mit Mermaid Mohini.

Nicht fehlen darf natürlich Musik. Diese wird DJ El Saltador beisteuern, der die Veranstaltung mit Sommerhits umrahmt.

Einer der Höhepunkte ist die „10. Balinger Arschbomben-Meisterschaft“, die um 17 Uhr ihren Anfang nimmt. Während die Teilnehmer bis 14 Jahre dabei vom Einmeterbrett hüpfen, springen die höheren Altersgruppen vom Dreimeterbrett. Auch dieses Mal sind viele derjenigen, die antreten, „um die schönste, größte und höchste Arschbombe zu präsentieren“ schon fleißig am Üben.

Jury kürt die Sieger

Wem dies am Ende gelingt, entscheidet die Jury um Ute Hirte (TSG Balingen), Jörn de Haan (stellvertretender Geschäftsführer Stadthalle Balingen) und Stefan Nill (Volksbank Hohenzollern-Balingen).

Was niemand hofft, was aber natürlich dennoch eintreten kann, ist der Fall, dass das Wetter nicht wie gewünscht mitspielen möchte. Doch auch dann gibt es eine Lösung. Das Fest kann, wenn es so wäre, verschoben werden.