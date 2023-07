Kontrastreicher Abend: Auf der einen Seite steht die Stadtkirche, auf der anderen Seite tanzen leicht bekleidete Tänzerinnen um H. P. Baxxter herum. Das Scooter-Konzert zum Marktplatz-Open-Air von Vaddi Concerts am Samstagabend war ausverkauft. Das freut Marc Oßwald, Geschäftsführer von Vaddi Concerts. „Das war mal etwas ganz anderes auf dem Balinger Marktplatz“, zieht er ein Fazit des Konzerts.

Die Dance-Band sorgte für ausgelassene Stimmung beim gemischten Publikum. Hier trafen junge auf alte Fans. „Alle gemeinsam haben den Marktplatz abgerissen“, sagt Oßwald und meint damit glücklicherweise nur die Stimmung. Denn das Konzert verlief ohne Zwischenfälle und fast reibungslos.

Fast, weil sich zeigte, dass für die Menge an Menschen doch etwas wenig Getränkestände aufgestellt waren, räumt Oßwald ein. „Das nächste Mal lassen wir Verkäufer mit Bierrucksäcken durch die Menge laufen.“ So können die Besucher auf lange Schlagen verzichten. Denn mehr Imbisswagen aufstellen, gestaltet sich schwierig. „Wir haben nicht mehr Platz.“ Schließlich stehen die Imbisswagen bereits in einer Seitenstraße.

Das nehmen Marc Oßwald und Team mit in die Planung des nächsten Open Air in Balingen. Das könne aber nicht mehr ohne Sponsoren laufen, ist er überzeugt. „Die Kosten laufen uns davon“, denn gerade die Konzertbranche litt unter der Pandemie und nun auch unter den gestiegenen Energiekosten. Oßwald sei jedoch bereits in Gesprächen, unter anderem mit der Stadt Balingen. So ist er guter Dinge, dass es auch künftig das Mey-Generalbau-Marktplatz-Open-Air geben wird.