Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Donnerstag an einem in der Tegernaustraße geparkten Renault zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 6.30 Uhr schlug der Täter die Fensterscheibe auf der Fahrerseite des Wagens ein und durchsuchte anschließend den Innenraum.

Schlüssel fehlt

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Kriminelle unter anderem einen Schlüssel. Das Polizeirevier Balingen ermittelt.