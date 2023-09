Wohl nur leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der L 440 erlitten. Gegen 18.50 Uhr kam der 22-Jährige, der auf seiner Kawasaki in Richtung Weilstetten unterwegs war, in einer leichten Rechtskurve zu Fall.

Unfallopfer verzichtet auf Hilfe

Eine medizinische Versorgung vor Ort lehnte er ab. Der Schaden an seiner Maschine dürfte ungefähr 1000 Euro betragen. Zur Reinigung der mit Betriebsflüssigkeiten verschmutzten Fahrbahn rückte die Straßenmeisterei aus.