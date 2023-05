Der neue Oberbürgermeister der Stadt, Dirk Abel, hat vor seinem Amtsantritt am Sonntag, 14. Mai, in einer persönlichen Erklärung am 2. Mai die Mitglieder des Gemeinderats über die schwere FSME-Erkrankung seiner älteren Tochter informiert. Er kündigte an, auf die üblichen Einsetzungsfeierlichkeiten zu verzichten.

Sorge um Gesundheit der Tochter

Die Mediziner der Universitätskinderklinik Tübingen prognostizieren schwere motorische und kognitive Beeinträchtigungen. Die Hoffnung der Familie beruhe daher auf gesundheitlichen Fortschritten in der sich anschließenden Reha. „Vor unserer Tochter und meiner Familie liegt ein langer und schwerer Weg. Deshalb werde ich auf die üblichen Feierlichkeiten und Ansprachen zu Beginn meiner Amtszeit verzichten. Ich werde mit ganzer Kraft meine Aufgaben als Oberbürgermeister wahrnehmen und gemeinsam mit dem Gemeinderat und den Bürgerinnen und Bürgern alles tun, unsere Stadt in eine prosperierende und sichere Zukunft zu führen. Die Sorge um die Gesundheit unserer Tochter wird mich dabei begleiten“, so der Oberbürgermeister.

Ein Umzug nach Balingen sei der Familie in dieser Situation nicht möglich. Auch werde sich Dirk Abel für einige Monate an bestimmten Wochentagen Zeit für seine Tochter in der Reha nehmen. Dafür bittet er die Stadt um Verständnis. Die Familie bittet zudem darum, auf Anfragen und persönliche Genesungswünsche in Papier, per E-Mail oder auf Sozialen Medien zu verzichten. Über Gebete und andere Formen der Anteilnahme würde sich die Familie Abel freuen.