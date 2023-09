Eine Frau aus Balingen ist am Dienstag von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter betrogen worden. Der Täter gab sich in einem Telefonat als Berater eines Geldinstituts aus und erlangte so das Vertrauen der 47-Jährigen. Der Unbekannte brachte die Frau dazu, einem per SMS versendeten Link auf eine offenbar fingierte Internetseite der Bank zu folgen.

Frau gibt Daten preis

Im Glauben, sich auf der Internetseite ihrer Bank zu befinden, gab die 47-Jährige dort ihre Anmeldedaten für das Online-Banking ein. In der Folge gelang es dem Betrüger, vom Konto der Frau mehrere Überweisungen eines insgesamt vierstelligen Betrags zu tätigen. Ob die Überweisungen noch gestoppt werden können, steht noch nicht fest.