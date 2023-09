Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 33.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag in der Kreuzung Haupt-/Brunnentalstraße ereignet hat. Eine 33-Jährige war gegen zehn Uhr mit ihrem VW auf der Brunnentalstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs und wollte den Kreuzungsbereich über einen Geh- und Radweg hinweg geradeaus überqueren.

Auch Gebäude beschädigt

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem stadteinwärts auf der Hauptstraße fahrenden Hyundai eines 70-Jährigen. Der Hyundai prallte daraufhin gegen ein Gebäude an der Ecke Brunnental-/Hauptstraße, an dem der Putz beschädigt wurde. Die beiden 70 und 71 Jahre alten Insassen des Fahrzeugs wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen musste abgeschleppt werden.