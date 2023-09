Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein 52-Jähriger am Sonntagmorgen erlitten, als er mit seinem Auto von der Straße abkam und es sich überschlug. Der Seat-Lenker war gegen 6.30 Uhr auf der L 433 von Nusplingen herkommend in Richtung Unterdigisheim unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken geriet der Pkw ins linke Bankett und daraufhin ins Schleudern.

Ins Krankenhaus gebracht

Abermals kam der Seat nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und blieb in einer Wiese auf dem Dach liegen. Der 52-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Pkw beträgt schätzungsweise 15 000 Euro.