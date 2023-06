Ein „kleiner“ Zauberer im schwarzen Anzug und Zylinder betritt die Bühne. Mit dabei hat er seine Assistentin und Schwester Elisabeth. Der Zauberer bittet sie in eine Box. Gerade so passt Elisabeth hinein. Er schließt die Box und beginnt, lange Schwerter hineinzustechen. Von Elisabeth ist nichts zu hören und schon gar nichts zu sehen. Allein sechs Schwerter durchstoßen die Box auf einer Seite. Dann werden sie wieder entfernt und siehe da: Elisabeth streckt unverletzt den Kopf aus der Box.

Der Zauberer heißt Elia und ist einer der Teilnehmer der „Open Stage“ des Zeltfestivals in Tailfingen. Bei einer offenen Bühne darf jeder sein Talent präsentieren. Am Montagabend waren es acht Künstlerinnen, Künstler und Gruppen – darunter Sänger, Musiker, Zauberer und Akrobaten. Moderiert wurde der Abend von Ann-Céline Fischer, Tochter des Tailfinger Pfarrers Christoph Fischer.

Ihr wurde eine Doppelrolle zuteil. Neben dem Anmoderieren der Künstler stand sie als eben solche selbst auf der Bühne. Die Sängerin singt unter anderem in einer Band in der Kirche. In Tailfingen präsentierte sie als Solistin zwei selbst geschriebene Lieder und begleitete sich dabei selbst mit der Gitarre. „Ich habe irgendwann angefangen, meine Gedanken aufzuschreiben.“ Dass die Gedanken der 18-Jährigen durchaus Tiefe besitzen, zeigt ein Lied, das von ihrem inneren Kind handelt. „Du musstest ein bisschen zu früh aufwachsen“, übersetzt sie den englischen Text. „Es ist das erste Mal, dass ich meine eigenen Texte präsentieren“, sagt Ancy, wie ihr Künstlername lautet.

Tanzende Emotionen

Eine andere Form der Kunst, nämlich die des Tanzens und der Gymnastik, zeigte die Gruppe Puella des TV Truchtelfingen. Nicht minder beeindruckend, war die Gruppe Mariposa, ebenfalls vom TVT. Auch sie vereint Tanz, Gymnastik, Turnen und Akrobatik. Während deren Auftritte noch von einem großen Publikum gesehen und angefeuert worden sind – die Organisatoren des Zeltfestivals mussten weitere Stühle aufstellen – verschwanden die Familien und Freunde danach und so lichteten sich die Reihen für die folgenden Talente.

Dabei lohnten sich diese ebenfalls. Da wären zum Beispiel „Zippo und Timo“. „Krumme Töne gehören zum Live-Programm dazu“, scherzt Sänger Timo Krebs, „die sind so einstudiert.“ Die „Warnung“ wäre gar nicht notwendig gewesen, denn krumm war bei Krebs und Claudius Zippo Zito kaum ein Ton. Im Gegenteil, sie berührten mit ihrer Akustikversion von „Wicked Game“ und einem Remix von „One Day/Reckoning Song“.