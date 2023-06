Nein, in eine Schublade lassen sie sich nicht stecken, die Hanke Brothers, die am Sonntagabend im gut besuchten Zelt beim Festival „Gut Trauf“ einen viel umjubelten Auftritt hatten. New Classic, neue Musik, Kammermusik? Egal: Bereut hat den Besuch dieses Konzerts mit Sicherheit niemand.