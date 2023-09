Gerechte Löhne sind auch hierzulande ein heiß debattiertes Thema. In manchen Ländern auf anderen Kontinenten geht es aber um die Existenz von Bauern, Erzeugern und Lieferanten. In Staaten, aus denen wir Kaffee oder Kakao, Mangos oder Kokos beziehen. Auf Missstände in den Anbaugebieten, oder andersherum auf Gerechtigkeit, und in diesem Jahr auch besonders auf Klima-Gerechtigkeit, will man mit der „Fairen Woche“ aufmerksam machen, die vom 15. bis 29. September läuft.

In Ebingen hat man eigens dazu am Samstag einen Stand des Weltladens Albstadt aufgebaut. Die Ehrenamtlichen Michael Ziegler, Ingrid Ritter und Doris Single-Patzelt boten die Waren feil und machten auf die Forderung von mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel aufmerksam. Das fange schon mal damit an, dass es nirgends auf der Welt Kinderarbeit geben dürfe, erläutert Doris Single-Patzelt. Man müsse den Kindern vielmehr ermöglichen, eine Schule zu besuchen und sich Bildung anzueignen.

Die Waren, welche wir in den Industrienationen konsumieren, aber aus Entwicklungsländern beziehen, müssen den Produzenten dort ein Leben und Arbeiten unter menschenwürdigen Bedingungen ermöglichen. Die Familien sollen von ihrem erwirtschafteten Lohn leben können, verdeutlicht Ingrid Ritter. Deshalb bedürfe es fairer Preise für faire Löhne. Es muss sichergestellt sein, dass nicht Großinvestoren oder Politiker durch Korruption in den Entwicklungsstaaten einen Großteil des Profits abschöpfen. Deshalb gibt es das Siegel „Fairtrade“, das schon zahlreiche Produkte in deutschen Supermarktregalen und vor allem in den Weltläden ziert.

Klimagerechtigkeit im Blick

„Fair. Und kein Grad mehr!“, lautet das Motto der diesjährigen „Fairen Woche“. Damit nimmt man die Klimagerechtigkeit besonders in den Blick. Im Globalen Süden leiden die Menschen unverhältnismäßig stärker unter den Auswirkungen der Klimaveränderung durch Treibhausgase als im Globalen Norden, der aber eher zu den Verursachern zählt. Das Forum Fairer Handel setzt deshalb einen besonderen Akzent auf diesen Umstand.

Vor Ort in Ebingen freuen sich die drei Ehrenamtlichen über jede Kundin und jeden Kunden, die an ihrem Stand stehen bleiben. Manche kommen mit Ziegler, Ritter und Single-Patzelt ins Gespräch, andere kaufen ein fair gehandeltes Produkt. So wie den „Albstadt-Kaffee“, der im Kaffeewerk Zollernalb in der Kientenstraße geröstet und im Weltladen in der Oberen Vorstadt 25 in Ebingen vertrieben wird.

„An Nachwuchs fehlt es uns auch“, fügt Michael Ziegler an und hofft auf Verstärkung bei den Ehrenamtlichen.