Anfang August 1948 gründeten 23 Frauen und Männer den VdK-Ortsverband Onstmettingen unter der Bezeichnung „KAH“, was damals für Kriegsopfer, Arbeitsinvaliden und Hinterbliebene stand.

Gründungsmitglieder im Gasthaus „Löwen“ waren Pauline Alber, Lina Blickle, Anton Boss, Otto Boss, Rudolf Boss, Hans Conzelmann, Wilhelm Erbele, Erwin Gauger, Friedrich Haasis, Berta Haunsberger, Lore Herre, Alfred Keinath, Berta Keinath, Johannes Keinath, Karl Maute, Katharina Maute, Marie Ruff, Katharina Sauter, Karl Schwellbach, Rosel Sohmer, Wilhelm Schwenk, Vinzenz Weinmann und Gustav Wiest.

Verband etabliert sich bald

Unter der damaligen französischen Besatzung, so ist es im Gründungseintrag festgehalten, „war es von vorneweg klar, dass den Gründungsmitgliedern ein harter und beschwerlicher Weg bevorstand, um wenigstens zunächst einmal dem Namen nach Kriegsopfer zu sein oder gar einigermaßen zum Recht zu kommen“.

Bei der Gründung wurde Alfred Keinath zum ersten Vorsitzenden, zu seinem Stellvertreter Erwin Gauger gewählt. Im Februar 1952 trat Ernst Boss, welcher zugleich das Amt des Kreisvorsitzenden übernahm, die Nachfolge von Alfred Keinath an. 1958 konnte das zehnjährige Jubiläum gefeiert werden. Bereits sechs Jahre später folgte die Einweihung der neuen Kriegstoten-Gedächtnisstätte.

Hans Boss übernahm 1968 das Amt des ersten Vorsitzenden, hatte dieses bis zu seinem Tod im Jahr 1999 inne. „Dieser Vorstandschaft und diesen Gründungsmitgliedern verdanken wir unsere seither gut fundierte, kameradschaftliche Ortsgruppe bis auf den heutigen Tag“, resümierte Vorsitzender Roland Nell vor der Feier zum 70-Jährigen.

Jahrtausend mit neuen Ideen

Er übernahm das Führungsamt im Jahr 2000, brachte mit seinen Einfällen neuen Schwung in den Ortsverband. So wird neben sonstigen Aktivitäten wie Wanderungen, Kameradschaftsabenden, Weihnachtsfeiern und Teilnahmen am Volkstrauertag jährlich ein Ganztagsausflug durchgeführt.

Jubiläen feierte der Ortsverband in den zurückliegenden fünf Jahrzehnten regelmäßig. Nun steht das 75-Jährige an, welches mit einem „Kaffeeklatsch“ und der Hauptversammlung im Frühjahr eingeläutet wurde. Im Jubiläumsjahr hat der Ortsverband 97 Mitglieder in seinen Reihen. „Wir streben natürlich 100 Mitglieder an“, meinte der 1. Vorsitzende Roland Sauter. Im Oktober 2020 trat er die Nachfolge von Roland Nell an, welchen der Ortsverband damals zum Ehrenvorsitzenden ernannte.

Roland Sauter, der seit einigen Monaten auch das Amt des Kreisverbandsvorsitzenden innehat, steht mit Stellvertreterin Monika Bauerochse, Schriftführer Thomas Hugger, Frauenvertreterin Gerlinde Hugger und den Beisitzern, Inge Metzger, Rainer Schmitt und Udo Hornemann ein erfahrenes Team zur Seite.

Der Festakt beginnt am Samstag, 30. September, im evangelischen Johannes-Gemeindehaus in Onstmettingen.