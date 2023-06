Ein 32-Jähriger war Mittwochnacht (7. Juni) mit seinem Peugeot in Winterlingen unterwegs. Gegen 22.25 Uhr fuhr er auf der Kapellstraße in Richtung Hettinger Täle, als er auf der abschüssigen Straße nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei überschlug sich das Auto mehrfach auf dem angrenzenden Feld.

Auto überschlägt sich mehrfach

Wie die Polizei jetzt mitteilt, konnte der Fahrer sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Er war offenbar nur leicht verletzt.

Die Polizei wurde zu dem Unfall gerufen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, der 32-Jährige habe Alkohol zu sich genommen. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Zudem geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer zu schnell gefahren sei.

Seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er vorsorglich in eine Klinik gebracht. Nach ersten Schätzungen dürfte durch den Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden sein.