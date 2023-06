Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag (6. Juni). Ein fünfjähriger Junge war mit seinem Fahrrad in Meßstetten unterwegs, als er von einem Auto erfasst und darunter eingeklemmt wurde. Das Ausmaß der Verletzungen ist bislang noch unbekannt, teilt die Polizei mit. Bei der Unfallaufnahme kam dann noch heraus, dass der Autofahrer einen Alkoholwert von knapp einer Promille hatte.

Alkoholisierter Autofahrer

Was war passiert? Ein 62-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit einem Dacia in der Lindenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Ostlandstraße kam es zur Kollision mit einem von links kommenden, fünf Jahre alten Jungen, der auf seinem Kinderfahrrad unterwegs war.

Das Kind wurde frontal von dem Auto erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Passanten bemerkten das Unglück und eilten sofort zu Hilfe. Unter vereinten Kräften gelang es, das Auto anzuheben und den Jungen zu befreien.

Das Kind wurde nach einer notärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von knapp einem Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein aushändigen