Am Wochenende hat die zweite Auflage der Traufgames in Pfeffingen stattgefunden. „Wir sind rundum zufrieden“, resümierte Steffen Bendrin die Veranstaltung auf dem Sportgelände. Zehn Mannschaften zu je zwei Teilnehmern waren bei den Wettkämpfen angetreten. Die Wertung fiel folgendermaßen aus: Lars Ehrlich siegte in der Einzelwertung mit 78 Punkten, die Teamwertung gewannen die „Asozialen Brunnenprügler“, Sascha Day und Lars Ehrlich, mit 155 Punkten.

Die Besucherzahlen waren laut Bendrin ebenfalls zufriedenstellend. Knapp 1000 Besucher wurden erfasst und damit mehr als im Vorjahr. Gerne hätten die Organisatoren noch mehr begrüßt, das schwülwarme Wetter war sicher für manche ein Grund, zu Hause zu bleiben, bewertete Bedrin die Zahlen.

Spenden werden noch gezählt

Für die Spendenaktion zugunsten des Vereins „Schirm“, der sich der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen am Universitätsklinikum Tübingen annimmt, wurde bislang noch keine Gesamtsumme ermittelt. Zu der Sammlung während der Veranstaltung kommen noch weitere Einzelspenden von Sponsoren hinzu, weshalb die Gesamtsumme zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird.

Der erstmals während der Traufgames stattfindende Künstlermarkt war eine Idee des Organisationsteams, um den für einige Zeit ausgesetzten Pfeffinger Künstlermarkt wiederzubeleben und regionale Künstler zu fördern. Außerdem sollte die Veranstaltung sich damit von den räumlich wie thematisch naheliegenden Mittelaltermärkten abheben, wie dem in Sigmaringen am selben Wochenende.

Bendrin gab für 2024 gleich den Ausblick, die nächste und damit dritte Auflage der Traufgames wieder am letzten Wochenende der Sommerferien stattfinden zu lassen.