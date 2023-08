Am Donnerstag kam es um 7.44 Uhr zu einem Stromausfall im Bereich der Sigmaringer Straße in Ebingen. Das teilen die Albstadtwerke mit. Ursache war ein 20 kV-Überspannungsableiter an einer Maststation. In der Folge kam es zu einem Kurzschluss im Mittelspannungs-Kabelnetz, sodass kurz nacheinander zwei Stromkreise automatisch abgeschaltet wurden.

Die Mitarbeiter der Albstadtwerke konnten nach Lokalisierung der Fehler durch Umschaltmaßnahmen die Stromversorgung gegen 8.30 Uhr für fast alle betroffenen Objekte wiederherstellen. Lediglich einzelne Objekte, die hinter dem Wasserwerk liegen, konnten aufgrund erforderlicher Reparaturarbeiten an der Maststation erst gegen 12 Uhr wieder versorgt werden, erklären die Albstadtwerke. Der Kabelfehler wurde noch am Donnerstag geortet und die Reparatur veranlasst.