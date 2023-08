Zu einem Wohnhausbrand sind am Donnerstagvormittag die Rettungskräfte in die Ebinger Flandernstraße ausgerückt. Gegen neun Uhr war es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Abstellraum im Keller gekommen.

Haus in der Flandernstraße: Keller und Erdgeschoß betroffen

Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug im Einsatz war, konnte die Flammen rasch löschen und ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindern. Durch das Feuer und den Rauch wurden Räumlichkeiten im Keller sowie dem Erdgeschoss in Mitleidenschaft gezogen.

Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf zirka 50 000 Euro, es handelt sich allerdings um eine erste Schätzung. Die Bewohner des Hauses sind den ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Sie wurden vorsorglich vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und anschließend betreut. Das Polizeirevier Albstadt hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechik die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.