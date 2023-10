Am Mittwochabend kam es an der Kreuzung Thaliastraße/Untere Bachstraße im Ortsteil Tailfingen zu einem schweren Unfall. Eine 17-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Roller auf der Thaliastraße in Richtung Goethestraße unterwegs. An der Kreuzung zur Unteren Bachstraße fuhr sie auf die Kreuzung, ohne das Stoppschild zu beachten. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Auto einer 35-Jährigen, der nicht mehr möglich war, rechtzeitig zu bremsen.

Zwei Jugendliche schwer verletzt

Während die Pkw-Fahrerin unverletzt blieb, wurden die Rollerfahrerin und ihre 14 Jahre alte Mitfahrerin so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 4000 Euro geschätzt.