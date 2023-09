Eine Fußgängerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf einem Zebrastreifen in Ebingen verletzt worden. Gegen 16.20 Uhr fuhr ein 83 Jahre alter Mann mit einem Auto auf der Meßstetter Straße in den Kreisverkehr mit der Schillerstraße ein und wollte diesen geradeaus wieder verlassen. Den dortigen Fußgängerüberweg wollte zeitgleich eine 19-jährige Fußgängerin von rechts nach links überqueren, wobei es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Pkw kam.

Frau bei Unfall wohl nur leicht verletzt

Die junge Frau erlitt dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Pkw war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden.