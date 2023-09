Am Samstagabend sind mehrere weibliche Badegäste von einem 34 Jahre alten Mann in einem Freizeitbad unsittlich berührt worden. Nach Mitteilung des Bademeisters wurde gegen 18.15 Uhr eine 17-Jährige beim Rutschen am Gesäß und der Hüfte berührt, woraufhin er den Mann ansprach und die Polizei ve...