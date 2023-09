Am Samstag, 2. September, musste die Polizei in Straßberg zu einem Einsatz ausrücken – die Polizisten wurden dabei angegriffen. Was war passiert?

Randalierer in Straßberg greift Polizisten an

Bei dem Polizeieinsatz in einem Mehrparteienhaus in der Gartenstraße ist ein 25-Jähriger auch gegen Beamte gewalttätig geworden. Gegen 17.10 Uhr wurde durch Bewohner die Polizei alarmiert und eine randalierende Person gemeldet, die Gegenstände aus einer Wohnung auf geparkte Fahrzeuge warf.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen polizeibekannten 25-Jährigen an. Dieser pöbelte Passanten an – offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Zudem warf er weiter Gegenstände von seinem Balkon in Richtung der vorbeilaufenden Personen und geparkten Autos.

Der Mann zeigte sich auch beleidigend und aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste. Dabei bespuckte er auch die Einsatzkräfte und versuchte, sie mit Kopfstößen zu verletzen.

Mann kommt nach Angriff auf die Polizei in eine Klinik

Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde die Einweisung in eine Klinik veranlasst. In der Wohnung des Randalierers entdeckten die Polizisten während der Festnahme noch Drogen und Cannabispflanzen – und beschlagnahmt diese. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz folgt.